"Світ для Путіна стає тіснішим": в ЄС привітали ратифікацію Вірменією Римського статуту
Вівторок, 3 жовтня 2023, 19:58
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Вірменію з ратифікацією Римського статуту. Тепер країна повинна виконати ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна.
Джерело: реакція фон дер Ляєн у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Голова Єврокомісії зазначила, що після рішення вірменського парламенту "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".
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"Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права", – додала вона.
Нагадаємо:
- Національні збори Вірменії раніше у вівторок ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до цього часу його не ратифікувала.
- Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.
- Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.
- Але представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян раніше уточнив: після ратифікації Римського статуту про арешт президента РФ Владіміра Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.
- Тим не менш, Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та заявила, що цей крок "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин".
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