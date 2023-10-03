"Світ для Путіна стає тіснішим": в ЄС привітали ратифікацію Вірменією Римського статуту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Вірменію з ратифікацією Римського статуту. Тепер країна повинна виконати ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна.

Джерело: реакція фон дер Ляєн у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова Єврокомісії зазначила, що після рішення вірменського парламенту "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

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"Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права", – додала вона.

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