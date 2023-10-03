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"Світ для Путіна стає тіснішим": в ЄС привітали ратифікацію Вірменією Римського статуту

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 19:58
Світ для Путіна стає тіснішим: в ЄС привітали ратифікацію Вірменією Римського статуту
Урсула фон дер Ляєн, Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Вірменію з ратифікацією Римського статуту. Тепер країна повинна виконати ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна.

Джерело: реакція фон дер Ляєн у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова Єврокомісії зазначила, що після рішення вірменського парламенту "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

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"Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права", – додала вона.

Нагадаємо:

  • Національні збори Вірменії раніше у вівторок ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до цього часу його не ратифікувала.
  • Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.
  • Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.
  • Але представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян раніше уточнив: після ратифікації Римського статуту про арешт президента РФ Владіміра Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.
  • Тим не менш, Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та заявила, що цей крок "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин". 

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Теми: ВірменіяПутінЄС
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