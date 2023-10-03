Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем

Тетяна ОлійникВівторок, 3 жовтня 2023, 21:30
Окупанти заявили про Нептун біля Криму і дрон над Севастополем
Ілюстративне фото. Крилата ракета "Нептун". Фото DEFENSE EXPRESS

В Міноборони Росії заявили, що ввечері 3 жовтня знищили біля узбережжя Кримського півострова українську протикорабельну ракету "Нептун", водночас так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пише про збиття безпілотника.

Джерело: Міноборони РФ,  Развожаєв в Telegram, паблік Кримський вітер

Деталі: Відомство повідомило, що засоби ППО збили ракету о 20:30. О 20:30 на півострові оголошували повітряну тривогу, вона тривала майже 50 хвилин. 

Реклама:

Водночас так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про збиття безпілотника. Його уламки впали на дах одного з житлових будинків, у кількох квартирах вибило шибки. Рятувальники забирають вибухонебезпечні предмети. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КримППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Це воєнний злочин – Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази

ФотоВ секторі Гази потужні вибухи – CNN

ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters

США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль

Сколихнуло Закарпаття: в Словаччині стався землетрус 5,4 бала

фотоРакета ХАМАС впала поряд з мечеттю Кадирова в Ізраїлі

Усі новини...
Сирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м
Кулеба впевнений, що підтримка України з боку США не припиниться попри вибори
На Таврійському напрямку є просування Сил оборони – Тарнавський
Під Лиманом загинув доброволець із Латвії – ЗМІ
Останні новини
06:54
Президент Палестини відвідає Москву
06:01
США, Франція, Німеччина, Італія та Британія опублікували спільну заяву, що засуджує ХАМАС
05:14
Це воєнний злочин – Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази
04:48
Росія "рухається до виходу" із договору про заборону ядерних випробувань – ISW
03:59
ФотоВ секторі Гази потужні вибухи – CNN
03:15
Українські військові просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки – ISW
02:51
ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters
02:32
США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль
01:52
Сенатори США хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від $50 до $100 млрд – WSJ
01:21
"Армія дронів" за тиждень вразила 66 одиниць техніки ворога
Усі новини...
Реклама: