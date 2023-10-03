Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем

В Міноборони Росії заявили, що ввечері 3 жовтня знищили біля узбережжя Кримського півострова українську протикорабельну ракету "Нептун", водночас так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пише про збиття безпілотника.

Джерело: Міноборони РФ, Развожаєв в Telegram, паблік Кримський вітер

Деталі: Відомство повідомило, що засоби ППО збили ракету о 20:30. О 20:30 на півострові оголошували повітряну тривогу, вона тривала майже 50 хвилин.

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Водночас так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про збиття безпілотника. Його уламки впали на дах одного з житлових будинків, у кількох квартирах вибило шибки. Рятувальники забирають вибухонебезпечні предмети.