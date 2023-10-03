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Білий дім упевнений, що нова допомога Україні буде незалежно від відставки Маккарті

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 22:03
Білий дім упевнений, що нова допомога Україні буде незалежно від відставки Маккарті
Фото Getty Images

У Білому домі у вівторок висловили впевненість, що незалежно від результатів голосування за усунення від посади спікера Палати представників США Кевіна Маккарті Конгрес схвалить нову допомогу Україні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на брифінг для журналістів координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі

Деталі: Кірбі нагадав, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні, зокрема й спікер нижньої палати Конгресу.

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"Я б додав, що незалежно від того, що відбудеться (з відставкою Маккарті. – Ред.), усе керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують продовження допомоги Україні.

Є невелика кількість дуже активних, невелика меншість членів (Республіканської партії. – Ред.), які виступають проти, але вони не представляють свою партію. Вони не представляють керівництво партії", – зазначив він.

Водночас Кірбі попередив, що несхвалення нової допомоги Україні може мати жахливі наслідки на полі бою.

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"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Час грає не на нашу користь. Ми маємо достатньо фінансових ресурсів, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще певний час, але нам потрібне рішення Конгресу", – підкреслив представник Білого дому.

Напередодні представник ультраправого Республіканської партії Метт Гейц ініціював усунення Маккарті з посади спікера Палати представників, пославшись на те, що він домігся ухвалення тимчасового федерального бюджету за підтримки демократів – усупереч обіцянкам під час його призначення.

Голосування за відставку Маккарті має відбутись до кінця вівторка.

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні. А Державний департамент розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.

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