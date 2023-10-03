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Politico: ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 22:23
Politico: ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України
фото getty images

Лідери Європейського Союзу готуються дати політичну згоду на, як очікується, позитивне рішення Єврокомісії стосовно готовності України до початку переговорів про вступ у грудні цього року.

Джерело: "Європейська правда"; видання Politico з посиланням на три дипломатичні джерела

Деталі: Як відомо, Єврокомісія оприлюднить звіт про те, наскільки добре Україна та інші претенденти на вступ до ЄС виконують відповідні умови. Це, за словами європейського високопосадовця, станеться в листопаді.

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Після цього, стверджує джерело Politico, Єврокомісія зробить заяву, після якої "державам-членам буде дуже важко не сказати: "Розпочнімо переговори" про вступ із Україною.

"Політичний тиск навколо цього (переговорів про вступ України. – Ред.) буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени могли цьому протистояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення про початок переговорів", – додає джерело.

Politico зауважує, що до того часу Україна може повністю не виконати сім рекомендацій Єврокомісії, від яких залежав початок переговорів про вступ. Тому лідери ЄС можуть дати політичний сигнал про згоду на переговори, навіть якщо їхні юридичні рамки ще не будуть остаточно сформовані.

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"Мета полягає в тому, щоб у грудні досягти політичної згоди щодо початку переговорів", – пояснив виданню інший дипломат, додавши, що юридичне рішення про переговори з Україною може бути ухвалене до початку 2024 року.

Раніше віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Читайте також: 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.

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