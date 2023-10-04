У США вперше зняли спікера Палати представників, Україна – серед причин

Спікера Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті у вівторок прогнозовано позбавили посади під тиском ультраправого крила Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Рішення про відставку Маккарті підтримали 216 членів Палати представників, зокрема вісім членів Республіканської партії, проти виступили 210 конгресменів.

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Спікера нижньої палати Конгресу вперше в історії США зняли з посади за процедурою motion to vacate, яка дозволяє певному числу конгресменів винести на голосування відповідне питання. Крім того, востаннє голосування за зняття спікера Палати відбувалось понад 110 років тому.

Кевін Маккарті став спікером Палати представників лише з 15-ої спроби в січні 2023 року після укладання угоди з ультраправими республіканцями. Вона, серед іншого, передбачала, що motion to vacate може бути ініційована лише одним конгресменом.

Цей механізм став важелем впливу ультраправих на Маккарті, оскільки – як і показало голосування у вівторок – Демократична партія не підтримала б спікера в разі, якби було винесене питання про його відставку.

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Ініціатором відставки Маккарті став представник ультраправого крила його партії Метт Гейц, який висловив обурення ухваленням резолюції про тимчасове федеральне фінансування для уникнення шатдауну за рахунок голосів демократів.

Хоча у цій резолюції не були передбачені кошти для фінансування допомоги Україні, Гейц стверджував, нібито Маккарті уклав "таємну угоду" з президентом США Джо Байденом про схвалення підтримки Києву в його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Відомо, що сам Маккарті не виступає принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги – на відміну від ультраправих "колег", але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів, а від української сторони – "план перемоги" у війні.

Тепер у палаті починається процес обрання нового постійного голови. Скільки він буде тривати, спрогнозувати неможливо, позаяк республіканці мають незначну більшість – 221 проти 212 в демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення.

Зазначимо, що в Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.

Наразі, як повідомлялось, із виділених Конгресом 25,9 мільярда доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів. Крім того, у США залишилося близько 5,4 мільярда доларів на постачання зброї та техніки зі своїх запасів. США вже вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання.