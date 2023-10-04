Окупанти заявляють про "збиті повітряні цілі" у Бєлгородській і Брянській областях
Середа, 4 жовтня 2023, 01:52
Вночі 4 жовтня влада Бєлгородської і Брянської областей РФ заявила про "збиті повітряні цілі", кажуть, нібито постраждалих і руйнувань немає.
Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, губернатор Брянської області Олександр Богомаз
Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом працює наша система ППО – збито повітряні цілі.
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Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".
Деталі: Гладков зазначив, що, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
Пізніше Богомаз заявив про нібито збитий український безпілотник над Брянським районом.
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