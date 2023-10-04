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ФСБ і губернатор Курської області РФ влаштували розбірки через оборонні споруди – спротив

Ольга Глущенко Середа, 4 жовтня 2023, 04:36
ФСБ і губернатор Курської області РФ влаштували розбірки через оборонні споруди – спротив
оборонні споруди в Курській області, фото: ЦНС

За даними національного спротиву, ФСБ Курської області розпочала переслідування губернатора Романа Старовойта за те, що той розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Раніше, підпілля в курській області РФ надіслало Центру національного спротиву фото імітації оборонних споруд, на які губернатор Старовойт витратив понад 10 млрд рублів".

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Деталі: За інформацією ЦНС, між ФСБ області та губернатором виник конфлікт через відсутність відкату з боку Старовойта.

Водночас останній намагається використати свої зв’язки в Москві для уникнення відкриття кримінальної справи щодо нього, – зазначають у спротиві.

"Саме кримінальним переслідуванням погрожують керівники ФСБ Курської області, якщо губернатор не поділиться викраденими коштами", – ідеться в повідомленні ЦНС.

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У Центрі також додають: "Натомість Старовойт вирішив продовжити відмивати кошти. Але зважаючи на конфлікт з ФСБ, почав частково виконувати  реальні облаштування фортифікаційних споруд в населеному пункті Тьоткіно".

Теми: РосіяФСБ
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