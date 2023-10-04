Серед загиблих у Венеції 5 українців − ЗМІ
Серед 21 загиблого у результаті падіння автобуса з естакади у Венеції ідентифікували щонайменше 5 українців та одного німця, повідомляють ЗМІ.
Джерело: Reuters та BBC з посиланням на префекта Венеції Мікеле Ді Барі, Російська служба BBC news
Деталі: Російська служба BBC news, пише, що серед загиблих також є громадяни Франції та Хорватії. Крім того, мер Венеції сказав журналістам, що серед загиблих − чотири дитини. Загинув і водій-італієць.
Щонайменше 18 людей дістали поранення, п'ятеро з них − серйозні. Зокрема, двоє важко постраждалих – громадяни України: 50-річна жінка з серйозними опіками і травмами різних частин тіла та 4-річна дівчинка. Дитину доставили до Падуї в реанімацію.
За попередніми даними, автобус був орендований для перевезення туристів між Венецією і кемпінгом в сусідньому районі Маргера.
Інцидент стався близько 19:45 3 жовтня. За деякими даними, автобус працював на метані, впав на лінії електропередач і загорівся.
Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі попередив, що кількість жертв може зрости.
За даними ВВС, причина аварії ще не відома, рятувальники продовжують працювати на місці події.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що щонайменше 21 людина загинула і 18 отримали поранення у результаті падіння автобуса з естакади у Венеції.