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Серед загиблих у Венеції 5 українців − ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 4 жовтня 2023, 07:23
Серед загиблих у Венеції 5 українців − ЗМІ
Скриншот з відео Vigili del Fuoco

Серед 21 загиблого у результаті падіння автобуса з естакади у Венеції ідентифікували щонайменше 5 українців та одного німця, повідомляють ЗМІ.  

Джерело: Reuters та BBC з посиланням на префекта Венеції Мікеле Ді Барі, Російська служба BBC news

Деталі: Російська служба BBC news, пише, що серед загиблих також є громадяни Франції та Хорватії. Крім того, мер Венеції сказав журналістам, що серед загиблих − чотири дитини. Загинув і водій-італієць.

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Щонайменше 18 людей дістали поранення, п'ятеро з них − серйозні. Зокрема, двоє важко постраждалих – громадяни України: 50-річна жінка з серйозними опіками і травмами різних частин тіла та 4-річна дівчинка. Дитину доставили до Падуї в реанімацію.

За попередніми даними, автобус був орендований для перевезення туристів між Венецією і кемпінгом в сусідньому районі Маргера.

Інцидент стався близько 19:45 3 жовтня. За деякими даними, автобус працював на метані, впав на лінії електропередач і загорівся.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі попередив, що кількість жертв може зрости.

За даними ВВС, причина аварії ще не відома, рятувальники продовжують працювати на місці події.

Передісторія:

Теми: ІталіяДТПукраїнціжертви
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