Скоріше за все, росіяни самі збили свій Су-35 під Токмаком − британська розвідка

Британська розвідка вважає дуже правдоподібним повідомлення про те, що російського винищувача Су-35 над Токмаком у кінці вересня збили самі ж окупанти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про війну від 4 жовтня

Деталі: На думку експертів, 28 вересня російські сили ППО "з високою ймовірністю" збили власний літак Су-35 над Токмаком, і його втрата – непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків і, можливо, лише 5-й випадок втрати Су-35.

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Британська розвідка також нагадує, що Токмак, який розташований за 20 км за лінією зіткнення, − це серйозно укріплене місце, де часто розташований основний командний пункт цієї ділянки фронту.

Дослівно зі звіту: "Такі командні пункти зазвичай захищають спеціально визначеними для цього системами ППО малої і середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу противника по подібних цілях".