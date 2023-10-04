Росіяни обстріляли Херсон вночі і вранці – пошкоджено освітній заклад

Російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці, пошкоджено заклад освіти, горів гараж.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Вночі противник здійснив обстріл м. Херсона та с. Придніпровського…

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Внаслідок чергового ранкового обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі загорівся гараж і пошкоджено заклад освіти".

Деталі: Загалом за минулу добу російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 141 снаряд.

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Ураження зафіксовані в Антонівці, Херсоні, Садовому та Інженерному.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 1 людина загинула, ще 10 зазнали поранень різного ступеня важкості.