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Росіяни обстріляли Херсон вночі і вранці – пошкоджено освітній заклад

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 09:36
Росіяни обстріляли Херсон вночі і вранці – пошкоджено освітній заклад
Наслідки обстрілу Херсона, фото Херсонської МВА

Російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці, пошкоджено заклад освіти, горів гараж. 

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Вночі противник здійснив обстріл м. Херсона та с. Придніпровського…

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Внаслідок чергового ранкового обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі загорівся гараж і пошкоджено заклад освіти".

Деталі: Загалом за минулу добу російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 141 снаряд.

ВІДЕО ДНЯ

Ураження зафіксовані в Антонівці, Херсоні, Садовому та Інженерному.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 1 людина загинула, ще 10  зазнали поранень різного ступеня важкості. 

Теми: ХерсонХерсонська областьобстріл
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