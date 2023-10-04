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Російські судна не запливають далі мису Тарханкут у Чорному морі – Гуменюк

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 10:53
Російські судна не запливають далі мису Тарханкут у Чорному морі – Гуменюк
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ. КОРАБЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА НАВЧАННЯХ У 2021 РОЦІ. ФОТО: ІЗВЄСТіЯ

Російські судна не наважуються запливати далі мису Тарханкут, що в окупованому Криму.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Лінія фронту в морі вже давно була відкинута на щонайменше 100 морських миль (185 км - ред.) від контрольованого Україною берега.

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Зараз кораблі та катери Чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але не ближче. За мис Тарханкут вони не наважуються виходити.

Перевагу в Чорному морі ворог намагається демонструвати тактичною авіацією".

Деталі: Вона нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі наближалися до Одещини на відстань артилерійського удару. Їх відкинули на 100 морських миль після поразки "Москви".

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Гуменюк також повідомила, що за минулу добу ворог двічі атакував острів Зміїний керованими авіабомбами. За її словами, росіяни в останні дні атакують його 2-3 бомбами щодня.

 
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Теми: КримфлоткорабліЧорне море
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