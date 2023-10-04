Смерть українця у витверезнику Вроцлава: відео свідчить, що були тортури з боку поліції

Польське видання Onet опублікувало відеозапис, який доводить, що поліція застосувала тортури до українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава, внаслідок чого 2 роки тому чоловік помер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання

Деталі: Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він разом з колегами повертався з барбекю, на якому усі випивали, Никифоренко також був п’яним.

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Пізніше перевірка показала, що в його крові було 1,5 проміле алкоголю.

Видання наголошує, що всупереч першим повідомленням поліції, у його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Никифоренко повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводиться гучно чи непристойно, а у якийсь момент просто заснув.

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Правоохоронці запевняли, що українець був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно.

Але насправді нічого подібного в автобусі не було. Коли автобус прибув на кінцеву та водій не зміг розбудити пасажира, до Никифоренка викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.

О 22:27 українця зняла камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Кілька років тому міська влада передала приміщення Асоціації взаємодопомоги імені кардинала Стефана Вишинського після того, як через недбалість персоналу там заживо згоріла п'яна жінка, прив'язана ременями до ліжка.

Никифоренка чомусь заводили у приміщення у наручниках. Кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ. На обличчі українця було видно свіжі сліди.

фото з сайту onet.pl

Видання також наводить висновок для суду молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацуги, який той зробив на основі аналізу запису з камер спостереження.

Згідно із записом, силу до українця почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка.

Згідно з висновком Мацуги, на кадрах видно, як о 22:41 Никифоренка за руки і за ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. З того часу його постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На відео чітко видно, що українець був знерухомлений. У якийсь момент один з поліцейських сів на спину лежачого.

Приблизно о 22:57 його вже не тримали, він нерухомо лежав на ліжку, присутні – троє поліцейських, два чоловіки і три жінки – стояли і спостерігали за лежачим Никифоренком. Розв’язавши ноги та перевіривши його стан здоров’я, чоловіка поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. За кілька хвилин безуспішні зусилля продовжили медики.

фото з сайту onet.pl

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати. Рідним українця повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.

Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у тортурах, відбулися лише після публікації матеріалу у виданні Wyborcza.

У березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.

Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги українцю: за версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації.

Жінці-медику, яка працювала в центрі і не змогла запобігти насильству над Никифоренком, своєю чергою інкримінують вбивство через необережність.

Ще двоє обвинувачених також є співробітницями витверезника, які нібито брали участь у приховуванні інциденту.