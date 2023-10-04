"Розстріл Небесної сотні": завершено розслідування найбільшої справи Майдану
Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року, прокурори ОГП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України Віктора Януковича та тодішнього силового блоку країни.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора
Деталі: У вчиненні тяжких злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:
- президент України (Віктор Янукович);
- міністр внутрішніх справ України (Віталій Захарченко);
- заступник міністра внутрішніх справ України (Віктор Ратушняк);
- голова СБУ (Олександр Якименко);
- перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру (Володимир Тоцький);
- міністр оборони України (Павло Лебедєв);
- начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (Станіслав Шуляк);
- в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві (Валерій Мазан);
- заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки (Петро Федчук);
- командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві (Сергій Кусюк).
Встановлено, що ці посадовці 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту.
Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.
Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.
Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.
Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у збройних силах Російської Федерації, та, як наслідок, набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ
Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, якій давали присягу.
Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними силами України, наголошують у ДБР.