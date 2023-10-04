Енергоатом: Окупанти перевели 4-й блок ЗАЕС у "гарячий зупин" − це збільшує ймовірність аварії

Росіяни перевели 4-ий блок Запорізької АЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий зупин", що збільшує ймовірність радіаційної аварії, заявили в НАЕК "Енергоатом".

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно НАЕК: "Російські загарбники на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок №4 зі стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний"".

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Деталі: Президент "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що такі дії окупантів ведуть до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки.

"Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", – підкреслив Котін.

Він нагадав, що виконання ліцензійних вимог експлуатації атомних енергоблоків є запорукою безпечної експлуатації АЕС, безпеки персоналу, населення та довкілля.

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Котін додав, що "ліцензійні вимоги ґрунтуються не тільки на положеннях правил та норм, що діють в Україні, а ще й враховують багаторічний вітчизняний та міжнародний досвід експлуатації атомних станцій".

Згідно з вимогами ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переводити їх у більш небезпечний стан "гарячий зупин" – заборонено.

В "Енергоатомі" пояснили, що такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС висунули через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції.

В НАЕК також нагадали, що дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру. Це є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" енергоблок №6. Дії окупантів спричинили значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.