Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буде ще 6-8 тижнів хорошої погоди для прогресу на полі бою в Україні – Кірбі

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 12:14
Буде ще 6-8 тижнів хорошої погоди для прогресу на полі бою в Україні – Кірбі
Українські бійці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

В адміністрації президента США вважають, що наступальні операції на лінії фронту в Україні можливі ще півтора-два місяці, а потім погода ускладнить цей процес.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому Домі

Пряма мова: "Ми знаємо, що контрнаступ іде не так швидко, як навіть українці хотіли б. Це досі жорстока боротьба – основні дві лінії проходять на Донбасі та на півдні Запорізької області. Вони б’ються щодня. 

Реклама:

Час не на нашому боці. Ми маємо ще 6-8 тижнів хорошої погоди там, доки ситуація не ускладниться для обох сторін". 

Деталі: Кірбі не став говорити про інші обставини на полі бою, однак запевнив, що США сподіваються, що Сили оборони України зможуть досягти певних успіхів до холодів.  

Він також визнав, що без допомоги Сполучених Штатів Америки та інших партнерів Україні буде важко продовжувати боротьбу. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: контрнаступвійнаУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
контрнаступ
Бойові можливості росіян на Оріхівському напрямку значно погіршилися – ISW
Сирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м
Українські військові відбили позиції під Роботиним – ISW
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: