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Буде ще 6-8 тижнів хорошої погоди для прогресу на полі бою в Україні – Кірбі

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 12:14
Буде ще 6-8 тижнів хорошої погоди для прогресу на полі бою в Україні – Кірбі
Українські бійці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

В адміністрації президента США вважають, що наступальні операції на лінії фронту в Україні можливі ще півтора-два місяці, а потім погода ускладнить цей процес.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому Домі

Пряма мова: "Ми знаємо, що контрнаступ іде не так швидко, як навіть українці хотіли б. Це досі жорстока боротьба – основні дві лінії проходять на Донбасі та на півдні Запорізької області. Вони б’ються щодня. 

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Час не на нашому боці. Ми маємо ще 6-8 тижнів хорошої погоди там, доки ситуація не ускладниться для обох сторін". 

Деталі: Кірбі не став говорити про інші обставини на полі бою, однак запевнив, що США сподіваються, що Сили оборони України зможуть досягти певних успіхів до холодів.  

Він також визнав, що без допомоги Сполучених Штатів Америки та інших партнерів Україні буде важко продовжувати боротьбу. 

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Теми: контрнаступвійнаУкраїнаСША
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