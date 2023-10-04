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"Бучанська різанина": СБУ ідентифікувала "героя РФ", причетного до катувань та вбивств

Валентина РоманенкоСереда, 4 жовтня 2023, 13:33
Бучанська різанина: СБУ ідентифікувала героя РФ, причетного до катувань та вбивств
Шойгу і Муссагалеєв. скриншот

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини – лейтенант Нурсултан Муссагалеєв.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ (м. Псков).

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Після втечі загарбників із Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Муссагалеєва зіркою "героя Росії" та медаллю "за бойові відзнаки". Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "Россия 1".

За даними слідства, 24 лютого 2022 року росіянин у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки наступу на Київ.

Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

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У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

Загарбники звинуватили чоловіка в тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва. Вигаданою "підставою" для цього стали знайдені в його мобільному телефоні фото будматеріалів.

Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.

У результаті розслідування цього злочину СБУ отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

Дослівно: "На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців буде знайдено і покарано незалежно від часу та місць їхнього перебування".

Теми: БучаСБУвійна
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