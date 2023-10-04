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Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією в Іспанії – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 14:21
Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією в Іспанії – ЗМІ
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото president.az

Зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євросоюзу Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона, яку планували на 5 жовтня у Гранаді, не відбудеться.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Азербайджан", який цитує азербайджанські ЗМІ

Пряма мова співрозмовника з дипломатичних кіл: "Причина – деструктивна позиція Франції, а також незгода Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини. За таких умов азербайджанська сторона відмовилася від проведення переговорів".

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Деталі: Співрозмовник підкреслив, що президент Азербайджану до Гранади не полетить.

За словами джерела, останні заяви Вірменії, Франції, Німеччини та Шарля Мішеля ясно дали зрозуміти, що на цій платформі "панує антиазербайджанська атмосфера". А заяви міністра закордонних справ Франції під час її візиту до Вірменії нібито показали, що Париж займає майже ворожу позицію щодо Азербайджану.

Пряма мова співрозмовника видання: "Заяви та зауваження, що прозвучали в ході вояжу Катрін Колонни до Вірменії, зруйнували останні ілюзії з приводу "важливості" зустрічі в Гранаді. На цьому тлі Азербайджан відмовився від цієї зустрічі. З цієї причини президент Азербайджану в Гранаду не летить".

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Деталі: Він підкреслив, що "якщо на порядку денному буде колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія, то Азербайджан може взяти у ньому участь".

Водночас співрозмовник наголосив, що будь-який формат, у якому представлена Франція, для Азербайджану "є неприйнятним" і відповідно "Азербайджан не братиме участі у зустрічах, на яких представлена Франція".

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Теми: АзербайджанВірменіяФранція
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