На окупованій території зникла позаштатна авторка УП

Міжнародний жіночий медійний фонд стурбований зникненням української журналістки, позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, яка щезла 3 серпня на тимчасово окупованій території.

Джерело: IWMF, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва в коментарі Daily Beast

Дослівно IWMF: "Міжнародний жіночий медійний фонд дізнався, що Вікторія Рощина, українська журналістка-фрілансерка та лауреатка премії "За мужність у журналістиці" 2022 року, зникла безвісти. Ми вкрай стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту привернути увагу до цієї ситуації.

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Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. Відтоді про неї нічого не чути...

Ми просимо наших колег, які займаються питаннями прав людини та свободи преси, приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцезнаходження Рощиної та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення".

Деталі: 26-річна авторка з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року публікувала матеріали в незалежних українських ЗМІ: "Протягом своєї майже десятирічної журналістської кар'єри вона висвітлювала складні - і часто небезпечні - теми, зокрема про злочинність, суди та права людини".

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Головна редакторка УП, де публікувала матеріали Рощина, закликала українську владу зробити все можливе, щоб знайти журналістку.

Пряма мова Мусаєвої: "Вона (Рощина - ред.) смілива журналістка, вона бере на себе зобов'язання висвітлювати найсуперечливіші теми, які вимагають сміливості. Вона не шпигунка, вона справжній журналіст, їй не байдужа доля людей, які залишилися на окупованих територіях. Для неї важливо розповідати їхні історії.

Я закликаю українську владу зробити все, щоб знайти її, а російську владу - негайно звільнити журналістку Вікторію Рощину".

Передісторія:

В березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.

Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.

Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня. Тоді вона розповіла, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

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