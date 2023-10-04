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ГУР прогнозує посилення ядерних погроз з боку Росії – Зеленський

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 17:24
ГУР прогнозує посилення ядерних погроз з боку Росії – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Українська розвідка повідомила президенту Володимиру Зеленському, що Росія збільшить кількість ядерних погроз до кінця року. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24

Пряма мова: "Демонстрація ядерної зброї – це демонстрація не сили, а слабкості, тому що бій на землі та дипломатія не принесли (для Росії - ред.) тих результатів, на які вони очікували: вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти в бою на землі. 

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До кінця року буде більше ядерних погроз, каже наша розвідка".

Деталі: Президент наголосив, що Володимир Путін "вирішив іти далі", і припинення війни суперечить бажанням президента країни-агресора. Прикладом тому є "зернова угода". 

Також Зеленський повідомив, що все ще чекає на Папу Римського в Україні: "Я запросив Папу Римського в Україну, я був би щасливий, якби він приїхав".

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Крім того, президент  висловив впевненість, що підтримка України з боку США продовжиться в майбутньому.

Теми: ЗеленськийрозвідкаРосіяядерна зброя
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