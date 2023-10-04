ГУР прогнозує посилення ядерних погроз з боку Росії – Зеленський

Українська розвідка повідомила президенту Володимиру Зеленському, що Росія збільшить кількість ядерних погроз до кінця року.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24

Пряма мова: "Демонстрація ядерної зброї – це демонстрація не сили, а слабкості, тому що бій на землі та дипломатія не принесли (для Росії - ред.) тих результатів, на які вони очікували: вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти в бою на землі.

Реклама:

До кінця року буде більше ядерних погроз, каже наша розвідка".

Деталі: Президент наголосив, що Володимир Путін "вирішив іти далі", і припинення війни суперечить бажанням президента країни-агресора. Прикладом тому є "зернова угода".

Також Зеленський повідомив, що все ще чекає на Папу Римського в Україні: "Я запросив Папу Римського в Україну, я був би щасливий, якби він приїхав".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, президент висловив впевненість, що підтримка України з боку США продовжиться в майбутньому.