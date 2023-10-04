Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Країни ЄС домовились провести міграційну реформу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 17:49

Країни Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Згідно з угодою, такі країни, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також звертатися за оперативною допомогою до колег з ЄС, включаючи фінансову допомогу і переселення.

Реклама:

Тепер 27 країн-членів ЄС продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року міграційна система буде функціонувати.

Як повідомили Reuters дипломатичні джерела, Італія погодилася на угоду після вилучення деяких згадок про діяльність благодійних організацій, яких фінансує Німеччина для допомоги нелегальним мігрантам.

Згідно з джерелами агентства, Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували проти угоди, в той час як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було прийнято більшістю голосів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

Суперечка щодо міграційного пакту ЄС почалася ще в червні, коли його попередньо схвалили міністри внутрішніх справ держав-членів.

Минулого тижня Європарламент через відсутність руху в цьому питанні оголосив, що заблокує інші частини переговорів щодо запланованої реформи. Затримки в її запровадженні є особливо критичними з огляду на наближення виборів до Європарламенту у червні 2024 року.

Теми: Європаміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Європа
Президент Чехії: Європа має зменшити свою оборонну залежність від США
FT: Єврокомісія планує розморозити мільярди євро для Угорщини у пошуках підтримки України
Ще одна країна ЄС закриє кордон для авто з російськими номерами
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: