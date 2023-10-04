Україна та Швеція домовились почати переговори про "гарантії безпеки"
Середа, 4 жовтня 2023, 18:30
Голови МЗС України та Швеції Дмитро Кулеба і Тобіас Білльстрьом домовились розпочати переговори для досягнення угоди про так звані гарантії безпеки.
Джерело: Кулеба у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"
Деталі: "Під час розмови я з Тобіасом Білльстрьомом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7", – написав міністр.
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Він додав, що обговорив зі шведським колегою європейську інтеграцію України, зокрема роботу над початком переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.
- Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
- Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою.
- Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає таких "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.