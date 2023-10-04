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Україна та Швеція домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 18:30
Україна та Швеція домовились почати переговори про гарантії безпеки
дмитро кулеба, Getty Images

Голови МЗС України та Швеції Дмитро Кулеба і Тобіас Білльстрьом домовились розпочати переговори для досягнення угоди про так звані гарантії безпеки.

Джерело: Кулеба у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Під час розмови я з Тобіасом Білльстрьомом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7", – написав міністр.

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Він додав, що обговорив зі шведським колегою європейську інтеграцію України, зокрема роботу над початком переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

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Теми: ШвеціяУкраїнагарантії безпеки
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