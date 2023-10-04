Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна та Швеція домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 18:30
Україна та Швеція домовились почати переговори про гарантії безпеки
дмитро кулеба, Getty Images

Голови МЗС України та Швеції Дмитро Кулеба і Тобіас Білльстрьом домовились розпочати переговори для досягнення угоди про так звані гарантії безпеки.

Джерело: Кулеба у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Під час розмови я з Тобіасом Білльстрьомом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7", – написав міністр.

Реклама:

Він додав, що обговорив зі шведським колегою європейську інтеграцію України, зокрема роботу над початком переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

Нагадаємо:

Теми: ШвеціяУкраїнагарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Швеція
Глава МЗС Швеції не потрапив на важливу зустріч в Україні, бо забув паспорт – ЗМІ
Туреччина у жовтні може схвалити вступ Швеції до НАТО – Reuters
Чехія домовляється, щоб навчати українців на шведських Gripen на своїй території
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: