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Америка передала Україні конфісковані іранські патрони

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 19:59
Америка передала Україні конфісковані іранські патрони
ілюстративне фото, Getty Images

Збройні сили США передали Україні патрони іранського виробництва, що були конфісковані як контрабанда.

Джерело: заява американського командування, що є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Згідно із заявою американського Центрального командування, "2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм".

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Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року військово-морськими силами Центрального командування США на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угрповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, уточнюється в повідомленні.

"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками і партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні усіма законними засобами, зокрема санкціями США і ООН, а також через заборони", – додали в Центральному командуванні ЗС США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Раніше телеканал CNN повідомив, що США готуються оголосити про передання Україні "тисяч" одиниць зброї та патронів, конфіскованих в Ірану.
  • Адміністрація президента США останні кілька місяців обмірковувала, як легально передати Україні конфісковану іранську зброю, оскільки ООН вимагає її знищення або зберігання.
  • Оголошення з’явилось тоді, коли Штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців у Конгресі, а українські військові потребують більше грошей і зброї від США та їхніх союзників.

Теми: СШАУкраїнаІранзброя
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