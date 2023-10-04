Росіяни запустили групи ударних БпЛА в напрямку південних областей

Повітряні сили у середу ввечері повідомили, що росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА у напрямку південних областей України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!"

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Доповнено о 22:57: Згодом Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу і загрозу застосування ударних БпЛА в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Після опівночі загроза виникла для Дніпропетровської області, зокрема, для Кривого Рогу.

О 00.20 Повітряні сили повідомили, про чергову групу ударних БпЛА, що рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

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О 00.31 військові повідомили, що група ударних БпЛА з Миколаївщини рухається у північному напрямку. Виникла загроза для Кіровоградської області.

О 00.36 стало відомо, що безпілотники рухаються в сторону Кропивницького. Людей у місті просять перебувати в укриттях.