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У полтавського військкома знайшли підозрілі активи на 1,8 млн – НАЗК

Євген КізіловСереда, 4 жовтня 2023, 21:29
У полтавського військкома знайшли підозрілі активи на 1,8 млн – НАЗК
фото: Міноборони

Нацагентство із запобігання корупції виявило у заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн.

Джерело: НАЗК у Telegram

Деталі: За даними агенції, військком у травні придбав автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Того ж місяця його мати попри недостатні доходи набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн.

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НАЗК з'ясувало, що вказане житло площею 98 кв. м було придбане за кошти військкома.

В агентстві зазначають, що різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

Матеріали передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду.

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Теми: військовий обліккорупціяНАЗКПолтавська область
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