Байден: Ситуація в Конгресі мене непокоїть, але допомога Україні триватиме

Президент США Джо Байден у середу прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зазначивши, що непокоїться через подальше схвалення допомоги Україні.

Джерело: Байден сказав під час спілкування з журналістами, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За словами президента США, його "справді непокоїть" розбрат поміж Республіканської партії в Конгресі, частина якої домоглась усунення Маккарті, звинувативши в "таємній змові" з Білим домом щодо допомоги Україні.

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"Але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", – додав він.

Байден сказав, що подальша підтримка України – в інтересах американців, про що він незабаром виголосить промову.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", – сказав американський президент, не уточнивши, що має на увазі.

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Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.

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