Bloomberg: Німеччина надасть Україні додаткові засоби ППО для захисту зернових вантажів

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити зернові вантажі від потенційних російських атак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерела агенції Bloomberg

Деталі: За словами співрозмовників Bloomberg, ФРН надішле в Україну одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T (не уточнюється, якої дальності – малої чи середньої) і "понад дюжину" зенітних самохідних установок Gepard.

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Ці засоби ППО, які мають прибути в Україну до кінця року, Повинні забезпечити прикриття зернових вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Додаткові системи IRIS-T Німеччина передасть Україні після того, як вони будуть побудовані, зазначає Bloomberg.

Як відомо, Україна в серпні оголосила про створення власного маршруту транспортування сільгосппродукції Чорним морем в умовах російської блокади – після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

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За останні тижні цим маршрутом прийшли 12 суден, але це – незначна кількість у порівнянні з рухом через зерновий коридор, який функціонував у межах "зернової угоди" за підтримки ООН і Туреччини.

Як відомо, для допомоги Україні з експортом свої порти вже запропонували Литва і Хорватія. Греція також пропонує свої порти в Егейському морі як ще один коридор для експорту українського зерна в умовах блокади Чорного моря.