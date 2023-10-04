Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Німеччина надасть Україні додаткові засоби ППО для захисту зернових вантажів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 21:54
Bloomberg: Німеччина надасть Україні додаткові засоби ППО для захисту зернових вантажів
Ілюстративне фото прапора Німеччини. Фото Getty Images

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити зернові вантажі від потенційних російських атак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерела агенції Bloomberg 

Деталі: За словами співрозмовників Bloomberg, ФРН надішле в Україну одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T (не уточнюється, якої дальності – малої чи середньої) і "понад дюжину" зенітних самохідних установок Gepard.

Реклама:

Ці засоби ППО, які мають прибути в Україну до кінця року, Повинні забезпечити прикриття зернових вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Додаткові системи IRIS-T Німеччина передасть Україні після того, як вони будуть побудовані, зазначає Bloomberg.

Як відомо, Україна в серпні оголосила про створення власного маршруту транспортування сільгосппродукції Чорним морем в умовах російської блокади – після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

ВІДЕО ДНЯ

За останні тижні цим маршрутом прийшли 12 суден, але це – незначна кількість у порівнянні з рухом через зерновий коридор, який функціонував у межах "зернової угоди" за підтримки ООН і Туреччини.

Як відомо, для допомоги Україні з експортом свої порти вже запропонували Литва і Хорватія. Греція також пропонує свої порти в Егейському морі як ще один коридор для експорту українського зерна в умовах блокади Чорного моря.

Теми: зерноНімеччинаППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб
Росіяни запускали групи ударних БпЛА в напрямку південних областей
В кількох областях виникала загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні сили
У Миргороді та Кропивницькому було чути звуки вибухів
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: