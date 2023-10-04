Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Німеччина надасть Україні додаткові засоби ППО для захисту зернових вантажів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 21:54
Bloomberg: Німеччина надасть Україні додаткові засоби ППО для захисту зернових вантажів
Ілюстративне фото прапора Німеччини. Фото Getty Images

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити зернові вантажі від потенційних російських атак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерела агенції Bloomberg 

Деталі: За словами співрозмовників Bloomberg, ФРН надішле в Україну одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T (не уточнюється, якої дальності – малої чи середньої) і "понад дюжину" зенітних самохідних установок Gepard.

Реклама:

Ці засоби ППО, які мають прибути в Україну до кінця року, Повинні забезпечити прикриття зернових вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Додаткові системи IRIS-T Німеччина передасть Україні після того, як вони будуть побудовані, зазначає Bloomberg.

Як відомо, Україна в серпні оголосила про створення власного маршруту транспортування сільгосппродукції Чорним морем в умовах російської блокади – після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

ВІДЕО ДНЯ

За останні тижні цим маршрутом прийшли 12 суден, але це – незначна кількість у порівнянні з рухом через зерновий коридор, який функціонував у межах "зернової угоди" за підтримки ООН і Туреччини.

Як відомо, для допомоги Україні з експортом свої порти вже запропонували Литва і Хорватія. Греція також пропонує свої порти в Егейському морі як ще один коридор для експорту українського зерна в умовах блокади Чорного моря.

Теми: зерноНімеччинаППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб
Росіяни запускали групи ударних БпЛА в напрямку південних областей
В кількох областях виникала загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні сили
У Миргороді та Кропивницькому було чути звуки вибухів
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: