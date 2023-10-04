РосЗМІ: росіяни, які повернулись з війни в Україні, вбили щонайменше 27 осіб 

Російські військові і бійці воєнізованих структур, які повернулися з війни в Україні, за підрахунками ЗМІ, вчинили не менше 20 злочинів, в яких загинули 27 осіб, у більшості цих злочинів звинуватили колишніх бійців "ЧВК Вагнер".

Джерело: російське видання "Агентство"

Деталі: За даними видання, "вагнерівців" звинуватили у скоєнні 12 злочинів, їхніми жертвами стало 19 людей.

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Тільки за перші три дні жовтня колишні найманці скоїли два вбивства: 3 жовтня ексвагнерівець Денис Степанов у Красноярському краї, ймовірно, підпалив будинок із двома жінками, а 1 жовтня у Липецьку колишній боєць, за версією слідства, убив 4-річну доньку своєї дружини.

Наприкінці вересня в Нижегородській області колишній вагнерівець Олег, ймовірно, облив бензином і живцем спалив сестру. У середині того ж місяця росіянин Сергій К., за версією слідства, забив каменем товариша по службі через неповернений борг.

У вересні підозрюваним у вбивстві став мешканець Чити Цирен-Доржі Циренжапов, який повернувся з війни, куди потрапив із колонії.

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Також відомі випадки, коли ексвійськовий "ЧВК Вагнер" Роман М., ймовірно, вбив товариша по чарці в Кемеровській області, а контрактник Сергій убив співмешканку в Бурятії.

У вересні також відбулось наймасовіше вбивство, із вагнерівцем Ігорем Софоновим, який разом із своїм знайомим, вбив одразу шістьох людей, а потім підпалили два будинки, щоб приховати сліди.

У липні у вбивстві звинуватили одного добровольця, у травні таких вбивств було 3, у квітні – 5, у березні – 2.

Видання звітує саме за цей період – з березня 2023 року.