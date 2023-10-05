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Червоний Хрест оприлюднив правила війни для хакерів

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 05:25
Червоний Хрест оприлюднив правила війни для хакерів
Фото ілюстраційне bleepingcomputer.com

Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у війні.

Джерело: ВВС

Деталі: Відповідно до міжнародного гуманітарного права діють такі правила:

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  • Не спрямовуйте кібератаки на цивільні об'єкти
  • Не використовуйте зловмисне програмне забезпечення чи інші інструменти чи методи, які автоматично поширюються та завдають шкоди військовим і цивільним об’єктам без розбору
  • Плануючи кібератаку на військовий об’єкт, зробіть усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати вплив вашої операції на цивільних осіб
  • Не проводити жодних кібероперацій проти медичних та гуманітарних закладів
  • Не здійснювати жодних кібератак на об’єкти, необхідні для виживання населення або які можуть вивільнити небезпечні сили
  • Не погрожуйте насильством, щоб посіяти терор серед цивільного населення
  • Не підбурюйте до порушень міжнародного гуманітарного права
  • Дотримуйтеся цих правил, навіть якщо ворог цього не робить

Як зазначає BBC, повномасштабне вторгнення РФ в Україну збільшило кількість патріотичних кіберкоманд. Представник ІТ-армії України повідомив, що команда раніше заборонила напади на об'єкти охорони здоров'я, але ширшого впливу на цивільне населення, за його словами, не уникнути: "Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище".

Великі хакерські угруповання в Росії, не дотримуючись жодних правил, неодноразово атакували Україну та її союзників. "Чому я повинен слухати Червоний Хрест?" - запитав BBC представник російської хакерської групи Killnet.

Теми: хакериЧервоний Хрест
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