Червоний Хрест оприлюднив правила війни для хакерів

Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у війні.

Джерело: ВВС

Деталі: Відповідно до міжнародного гуманітарного права діють такі правила:

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Не спрямовуйте кібератаки на цивільні об'єкти

Не використовуйте зловмисне програмне забезпечення чи інші інструменти чи методи, які автоматично поширюються та завдають шкоди військовим і цивільним об’єктам без розбору

Плануючи кібератаку на військовий об’єкт, зробіть усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати вплив вашої операції на цивільних осіб

Не проводити жодних кібероперацій проти медичних та гуманітарних закладів

Не здійснювати жодних кібератак на об’єкти, необхідні для виживання населення або які можуть вивільнити небезпечні сили

Не погрожуйте насильством, щоб посіяти терор серед цивільного населення

Не підбурюйте до порушень міжнародного гуманітарного права

Дотримуйтеся цих правил, навіть якщо ворог цього не робить

Як зазначає BBC, повномасштабне вторгнення РФ в Україну збільшило кількість патріотичних кіберкоманд. Представник ІТ-армії України повідомив, що команда раніше заборонила напади на об'єкти охорони здоров'я, але ширшого впливу на цивільне населення, за його словами, не уникнути: "Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище".

Великі хакерські угруповання в Росії, не дотримуючись жодних правил, неодноразово атакували Україну та її союзників. "Чому я повинен слухати Червоний Хрест?" - запитав BBC представник російської хакерської групи Killnet.