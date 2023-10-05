Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії звинуватила Росію в намірі замінувати "зерновий коридор"

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 05:58
Розвідка Британії звинуватила Росію в намірі замінувати зерновий коридор
Фото ілюстраційне, imo.org

Велика Британія заявила, що за даними її розвідки Росія має намір встановити морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ Великої Британії

Деталі: Оприлюднені 4 жовтня дані свідчать про те, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів. 

Реклама:

Велика Британія вважає, що Росія намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на українську економіку. 

Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість "фальшиво звинувачує" Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі.

Великобританія оприлюднила інформацію про замінування, щоб запобігти будь-якому такому інциденту.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна могла продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію усіма відповідними маршрутами, включаючи "гуманітарний коридор", сухопутним транспортом і через Дунай".

Пряма мова міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі: "Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники виступаємо разом проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та, таким чином, зашкодити решті світу".

Ще деталі: Британська влада зауважила, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. І знищила майже 300 000 тонн зерна, якого було б достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року.

Теми: Чорне морезерноВелика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Чорне море
Росія перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту в Новоросійськ – експерт OSINT
Росіяни посили охорону Керченського моста − ВМС ЗСУ
Російські судна не запливають далі мису Тарханкут у Чорному морі – Гуменюк
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: