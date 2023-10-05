Кількість українців, які загинули в туристичному автобусі у Венеції, зросла до дев’яти

Влада Італії ідентифікувала всіх загиблих у ДТП поблизу Венеції - 21 людину. Серед них виявилося 9 українців.

Джерело: італійське видання Ansa

Деталі: В аварії автобуса загинуло дев’ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць – водій автобуса, 40-річний мешканець Тревізо.

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Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих: п’ятеро громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз.

Останні двоє постраждалих, особи яких ще не підтверджено, ймовірно громадяни України та Німеччини.

З 15 госпіталізованих 12 дорослих і 3 неповнолітніх. Десятеро з них перебувають у реанімації.

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