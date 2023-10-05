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Кількість українців, які загинули в туристичному автобусі у Венеції, зросла до дев’яти

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 06:55
Кількість українців, які загинули в туристичному автобусі у Венеції, зросла до дев’яти
Місце ДТП, фото ansa.it

Влада Італії ідентифікувала всіх загиблих у ДТП поблизу Венеції - 21 людину. Серед них виявилося 9 українців. 

Джерело: італійське видання Ansa

Деталі: В аварії автобуса загинуло дев’ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць – водій автобуса, 40-річний мешканець Тревізо.

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Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих: п’ятеро громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз. 

Останні двоє постраждалих, особи яких ще не підтверджено, ймовірно громадяни України та Німеччини. 

З 15 госпіталізованих 12 дорослих і 3 неповнолітніх. Десятеро з них перебувають у реанімації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері.
  • Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає. 
  • У жахливій аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції від початку інформували, що серед загиблих та постраждалих є громадяни України.

Теми: ІталіяДТП
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