Вночі сили ППО знищили 24 з 29 "Шахедів" над трьома областями України

У ніч на 5 жовтня Повітряні Сили у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 з 29 ворожих ударних дронів.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, Сили оборони півдня України

Дослівно ПС: У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку (мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.

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Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей".

24 ударних дрони було знищено у ніч на 5 жовтня над Україною ПовітрянІ сили ЗСУ

Деталі: Віталій Кім повідомив, що над Миколаївщиною в ніч на 5 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони знищили 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Сили оборони півдня України повідомили, що з 24 знищених "Шахедів" 10 збито над Миколаївщиною, 9 – над Кіровоградщиною, 5 – над Одещиною.