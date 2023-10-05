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Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 10:26
Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію
Олександр Зеленський, фото Факти

Батько президента України Олександр Зеленський, який є доктором наук, значиться у списках на призначення довічної стипендії Кабінету міністрів України.

Джерело: сайт Кабміну, сайт Державного університету економіки та технологій, BBC

Деталі: Як ідеться на сайті Кабміну, довічну стипендію отримують за "видатні заслуги у сфері вищої освіти". Всього у списку, оприлюдненому на сайті, є близько 100 освітян.

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BBC наголошує, що кандидатів на отримання довічної стипендії висувають заклади освіти чи місцеві органи влади. Потім направляють їх до Міністерства освіти та науки.

Довідково: На сайті університету йдеться, що Олександр Зеленський у 2005 році отримав вчене звання професора кафедри інформатики. Тема його докторської дисертації: "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар’єром".

У 2009-2010 роках він був виконавецем гранту Президента України для обдарованої молоді за проектом "Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар’єрів".

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Наразі він є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки та технологій.

З даними з відкритих джерел, він також є членом спеціалізованої вченої ради у Національному гірничому університеті в Дніпрі  та спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті. 

Має 140 публікацій, співавтор 4 монографій.

Теми: ЗеленськийосвітаКабінет міністрівпрезидент
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