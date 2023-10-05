Росія зібралася розмістити базу ВМФ на окупованій території Грузії

Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі окупованої РФ грузинської Абхазії.

Джерело: лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія у коментарі газеті "Известия" через день після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, пише "Європейська правда"

Деталі: Бжанія повідомив, що було підписано угоду про постійну військово-морську базу в Очамчирському районі.

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Пряма мова: "Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ...

Це все спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме".

Більше деталей: Бжанія при цьому зазначив, що "є речі, про які я не можу говорити".

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Він також заявив, що нинішні керівники Грузії – "це люди-прагматики".

Що передувало: Раніше британська розвідка повідомляла, що після останньої серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.

У Міністерстві оборони Британії вважають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.