Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія зібралася розмістити базу ВМФ на окупованій території Грузії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 11:15
Росія зібралася розмістити базу ВМФ на окупованій території Грузії
Аслан Бжанія, фото його пресслужби

Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі окупованої РФ грузинської Абхазії.

Джерело: лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія у коментарі газеті "Известия" через день після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, пише "Європейська правда"

Деталі: Бжанія повідомив, що було підписано угоду про постійну військово-морську базу в Очамчирському районі.

Реклама:

Пряма мова: "Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ...

Це все спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме".

Більше деталей: Бжанія при цьому зазначив, що "є речі, про які я не можу говорити".

ВІДЕО ДНЯ

Він також заявив, що нинішні керівники Грузії – "це люди-прагматики".

Що передувало: Раніше британська розвідка повідомляла, що після останньої серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.

У Міністерстві оборони Британії вважають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Теми: РосіяГрузіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Росія
Мінмолоді вимагає FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань
В РФ затримали підлітків, які начебто мали підірвати газопровід
Мін’юст ініціював санкції проти власника російської нафтогазової компанії Худайнатова
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блок-посту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
Усі новини...
Реклама: