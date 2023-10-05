Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ: На Лимано-Куп’янському напрямку важка ситуація, нова ціль росіян – Макіївка

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 11:52
ЗСУ: На Лимано-Куп’янському напрямку важка ситуація, нова ціль росіян – Макіївка
Макіївка, скрін з мапи deepstate

На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація наразі важча, ніж на Бахмутському, нова ціль ворога – Макіївка.

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На мою думку, найдинамічніший напрямок – Лимано-Куп’янський. Там зараз найважча ситуація. Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляли по повітряних та наземних цілях. Вони заходять переважно парами. Також ворог використовує Ка-52, Су-25, Мі-8. Інтенсивність штурмових дій там зараз підвищилась. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень.

Реклама:

Противник зараз обрав нову точку – Макіївка – і спрямовує всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 боєзіткнень відбулися саме там.

… Якщо порівнювати (з Бахмутським напрямком - ред.) в особовому складі – це понад 110 тисяч військовослужбовців (на Лимано-Куп’янському напрямку - ред.), 1085 танків, майже 2000 бойових броньованих машин. Це БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигри", різні дозорні машини,  понад 700 одиниць артилерійських систем та ще близько пів тисячі РСЗВ. 

На противагу Бахмутському, де ми бачимо значно менші цифри: 51 тисяча особового складу, 211 танків, 1000 бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Євлаш повідомив, що українським бійцям вдалося пошкодити російську РЛС "Зоопарк", яка "дуже докучала нашим військовим". Євлаш назвав її "жирною ціллю". На його думку, на цьому напрямку буде "трохи легше", поки росіяни приводять її до ладу.

Водночас речник Східного угруповання додав, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої в районі залізниці: "Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати".

Теми: Харківська областьвійнаЗбройні силиЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вночі вдарили по Печенігах на Харківщині з "Торнадо"
Зеленський провів наради з посадовцями Харківщини
Зеленський відвідав військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: