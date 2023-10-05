На Вінниччині затримали "смотрящого" за регіоном, чия банда займалась вимаганням

Правоохоронці затримали злочинну групу на чолі з "кримінальним авторитетом", яка займалася вимаганням на Вінниччині.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Лідером угруповання був так званий "смотрящий" на прізвисько "Комар" (за даними УП – 45-річний Костянтин Комаров) за регіоном, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вбивство. Серед учасників – раніше судимі особи, які виконували роль "силового блоку".

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Слідчі Нацполіції встановили, що організатор ("Комар") давав вказівки, у кого вимагати гроші, і продумував план успішної реалізації злочинних намірів. Зокрема задокументовано, що фігуранти погрожували чоловіку та його родичам знищенням майна, фізичною розправою і навіть вбивством після того, як він "без їх відома" за понад 2,6 млн грн продав земельну ділянку.

Основним аргументом кримінальників був їх беззаперечний авторитет: мовляв, будь-які правочини на території Вінницької області можливі лише за їх згоди, а за це – треба платити.

Коли потерпілий відмовився віддавати гроші, представники так званого "силового блоку" почали його переслідувати та погрожувати. Через це чоловік виїхав за межі області, однак вимагачі не зупинилися і продовжили шантажувати його. Аби захистити рідних і "вирішити питання", він повернувся на Вінниччину, де вимагачі жорстоко побили його. Тож, не витримавши тиску, вінничанин погодився віддати вимагачам 20 000 доларів США.

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"Рома Вінницький" фото, надане УП джерелом

Під час передачі частини цієї суми правоохоронці затримали лідера угруповання, так званого "кримінального авторитета" ("Комара"), та керівника "силового блоку" злочинної групи, який у минулому судимий за умисне вбивство, вимагання та завдання тілесних ушкоджень (за даними УП, 43-річного Романа Інякіна, відомого як "Рома Вінницький").

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора їм повідомили про підозру за вимагання в особливо великих розмірах із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання про обрання учасникам групи запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, без визначення застави.

Відносно інших членів злочинного угрупування досудове розслідування триває. Серед них - "кримінальний авторитет", який знаходиться під санкціями РНБО (за даними УП, 61-річний Ашот Бурлака на прізвисько "Ашот").