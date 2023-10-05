Київ готовий до старту опалювального сезону – Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і готовий до старту опалювального сезону, однак знову закликав уряд погасити заборгованість перед містом.

Джерело: Кличко в Telegram

Дослівно: "На сьогодні всі житлові будинки, що знаходяться в обслуговуванні комунальних керуючих компаній, отримали акти готовності до зими. Тобто готові до подачі тепла. Закликаю інших управителів, в тому числі ОСББ та ЖБК, також подбати про отримання цих актів. Місто в цьому плані всіляко допомагатиме, щоб усі без винятку будинки не мали проблем із запуском тепла.

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Тобто Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і готовий до старту опалювального сезону. Але я ще раз закликаю всіх відповідальних осіб на місцях усвідомити його складність, мобілізувати сили і ресурси.

А уряд, переконаний, повинен виконати обіцяне і не залишити напередодні зими теплогосподарства без коштів і з величезними збитками. Це загрозлива ситуація. І вона – не тільки в Києві, а й по всій країні".

Деталі: Кличко також зазначив, що близько 100 котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів. Таку ж можливість мають 150 бюветних комплексів.

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Також місто придбало 23 мобільних пересувних котельні, які, в разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву.

"Ми продовжуємо відновлення пошкодженого чи зруйнованого минулої зими обладнання на об’єктах критичної інфраструктури. Столиця виділила на ці потреби близько мільярда гривень і до кінця року заплановані ремонти виконають", - додав він.

Також від початку року в столиці замінили понад 60 км тепломереж і усунули понад 3 тисячі пошкоджень на мережах.

Водночас мер поскаржився, що держава так і не виконала обіцянок перед теплопостачальними підприємствами.

"Нагадаю, заборгованість, яку уряд обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярди гривень. А по всій країні – 36 мільярдів! Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися", – заявив Кличко.

Що передувало: 3-го жовтня Кличко заявив, що Київрада звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею, інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву.