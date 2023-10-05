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Я чув від Байдена про стовідсоткову підтримку України – Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 12:59
Я чув від Байдена про стовідсоткову підтримку України – Зеленський
Володимир Зеленський і Джо Байден, архівне фото Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, відкинув занепокоєння щодо подальшої підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На запитання преси, чи хвилюють його новини зі США щодо допомоги Україні, Зеленський відповів: "В Україні ми перестали хвилюватись у перші дні повномасштабного вторгнення. Думаю, для нас вже пізно хвилюватися".

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Український президент розповів, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.

Пряма мова: "Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про стовідсоткову підтримку Білого дому, і також (чув) про двопартійну підтримку у Конгресі".

Деталі: Український президент звернув увагу на те, що зараз у США "складний виборчий період", тому лунають "різні голоси", і деякі голоси "дуже дивні".

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"Ми будемо говорити про це сьогодні", – сказав він, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у Гранаді.

Зеленський також назвав збереження єдності Європи найбільшим викликом на цей момент і зазначив, що буде говорити на зустрічах у четвер про необхідність захистити українське небо від майбутніх російських атак взимку.

Цьому передувало: Минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.

Читайте також: Відставка не на користь України: як вплине звільнення спікера Маккарті на підтримку від США

Теми: ЗеленськийБайденСШАдопомога Україні
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