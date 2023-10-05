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Росіяни завдали п’яти авіаударів у районі Берислава – ОВА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 12:57
Росіяни завдали п’яти авіаударів у районі Берислава – ОВА
Фото: Depositphotos

Російські військові завдали п’яти авіаударів у районі міста Берислав на Херсонщині.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється

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Деталі: Повітряня тривога лунала в області з 12:10 до 12:42. Повітряні сили повідомляли, що є загроза застосування авіаційного озброєння. Була зафіксована активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Теми: Херсонська областьобстрілавіа
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