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ЄС не може замінити підтримку України з боку США – Боррель

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 13:34
ЄС не може замінити підтримку України з боку США – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що США мають переглянути своє рішення щодо допомоги Україні, адже Євросоюз, на його думку, не може замінити цю підтримку.

Джерело: Боррель на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, "Європейська правда"

Деталі: Боррель назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і висловив сподівання, що це не остаточна позиція Сполучених Штатів.

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Пряма мова: "Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також (Україна потребує) і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну".

Більше деталей: Водночас він наголосив, що "Європа не може замінити США" у питанні підтримки України, хоча планує розширити допомогу.

Пряма мова: "Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку".

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Теми: ЄСдопомога УкраїніСШАвійна
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