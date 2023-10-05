ЄС не може замінити підтримку України з боку США – Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що США мають переглянути своє рішення щодо допомоги Україні, адже Євросоюз, на його думку, не може замінити цю підтримку.
Джерело: Боррель на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, "Європейська правда"
Деталі: Боррель назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і висловив сподівання, що це не остаточна позиція Сполучених Штатів.
Пряма мова: "Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також (Україна потребує) і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну".
Більше деталей: Водночас він наголосив, що "Європа не може замінити США" у питанні підтримки України, хоча планує розширити допомогу.
Пряма мова: "Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку".
Що передувало:
- Минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.
- У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.