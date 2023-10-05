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СБУ "оновила" графіки відключень у Курській області дронами – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 14:21
СБУ оновила графіки відключень у Курській області дронами – джерело
фото, надане УП джерелом

За даними джерел, атака дронів Служби безпеки України залишила без електроенергії військові об’єкти ворога у Курській області РФ в ніч на 5 жовтня.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі

Деталі: Військові об’єкти РФ були підключені до електропідстанції у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області.

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Пряма мова: "Як наслідок – російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб.  

Це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також уразили електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже 7 подібних атак на ворожу інфраструктуру".

 
фото, надане УП джерелом

Що передувало: В ніч на 5 жовтня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у цій області. Чиновник повідомив, що є відключення електропостачання.

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Теми: СБУбезпілотники
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