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Зеленський попереджає, що Росія може атакувати інші країни 2028 року

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 14:27
Зеленський попереджає, що Росія може атакувати інші країни 2028 року
Зеленський в Іспанії 5 жовтня, фото: Europa Press via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у разі заморозки війни в Україні Росія може атакувати й інші країни 2028 року.

Джерело: Зеленський на пресконференції в Іспанії

Пряма мова: "Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент – 2028 рік.

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Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти.

Це чітка інформація від нашої розвідки, і ми сигналізуємо вам про це".

Деталі: Президент підкреслив, що Росія "шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі".

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"Будь ласка, пам’ятайте, що найбільш небезпечний ворог – це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків", – наголосив він.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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