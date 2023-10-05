Російські ґвалтівники: найбільше випадків на Херсонщині, постраждалим – від 4 до 83 років

Найбільше сексуальних злочинів російських військовослужбовців проти українців та українок зафіксовано в Херсонській області, з 235 випадків по Україні 66 уже вдалося розкрити.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя"

Деталі: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 вересня повідомив, що Росія використовує сексуальне насильство як тактику війни, зброю та інструмент приниження та придушення українського народу.

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Офіс генерального прокурора України зафіксував уже 235 фактів сексуального насильства. Вік постраждалих становить від 4-х до 82-х років.

Наразі найбільша кількість випадків сексуального насильства зафіксована у Херсонській області – 72, у Київській області – 52, у Донецькій області – 55, у Харківській області – 21, у Запорізькій області – 15, у Чернігівській області – 6, у Луганській області – 3, у Миколаївській області – 9, у Сумській області – 2.

Комісія ООН із розслідування воєнних злочинів 25 вересня під час доповіді у Раді з прав людини у Женеві зазначила, що на Херсонщині російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83-х років. Часто членів сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство.

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Начальниця спеціалізованого управління Офісу генпрокурора Ірина Діденко розповіла "Новинам Приазов'я", що 235 випадків сексуального насильства, які зафіксовані відомством, – це ті випадки, у яких постраждалі готові свідчити. Із них 66 випадків уже вдалося розкрити, додала представниця Офісу генпрокурора.

Про факти сексуального насильства стає відомо після звільнення територій або після того, як постраждала людина виїхала з окупації.

Пряма мова Діденко: "Це виключно ті факти, де люди готові заходити в кримінальний процес, а це не просто, тому що треба повторно переказувати свою історію. Не всі готові до комунікації навіть з нами. Фактів, дійсно, більше якраз по Херсонщині – це 72 факти. Якщо окремо Запоріжжя – це 15.

Але знову-таки ми найбільше фактів дізнаємося там, де відбулося найбільше деокупації. Тільки відбулася деокупація, одразу у нас з'ясовуються нові факти. Плюс люди трошки починають більше довіряти, оскільки бачать наші нові підходи".

Деталі: Представниця Офісу генпрокурора підтвердила, що вік постраждалих – від 4-х до 83-х років. За її словами, багато випадків із 72-річними і 82-річними.

"Тут потрібно розуміти контекст, тут мова зовсім не про задоволення якихось потреб. Мова йде виключно про знищення людини, про наругу над цією людиною, про намагання її морально і фізично знищити. Тому вік насправді різний", – пояснила Діденко.

"Є (випадок) – 4 роки дитині. Це розкритий вже злочин, ми нещодавно скерували обвинувальний акт до суду щодо них. І там, до речі, в цьому ж кейсі, дівчата 15, 17 років і жінка – 83 роки", – додала Діденко.

Кожна історія вражає своїм жахом, каже очільниця спеціалізованого управління Офісу Генпрокурора.

Одна з жінок, аби врятуватися від солдата РФ на блокпосту, тікала через мінне поле – їй пощастило вижити, розповіла Діденко.

Вона зазначила, що постраждалі дуже добре запам'ятовують обличчя кривдника, навіть, якщо проходить багато часу. Тому в розкритих справах уже встановлені особи ґвалтівників, тобто відомі імена безпосередніх виконавців злочинів.

Але є ще ті, хто віддає накази або ж потурає скоєнню цих воєнних злочинів.

Пряма мова Діденко: "Ми свідомі того, що злочини відбувалися якщо не за вказівкою, то за потуранням вищого керівництва. Тому наше ключове завдання – зібрати як пірамідкою всі ці злочини від виконавців до тих, хто їх організовував, до вищого керівництва. З тим вже йти до Міжнародного кримінального суду".

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