Шойгу заявив, що в РФ набрали 9 резервних полків для війни з Україною

Міністр оборони російських загарбників Сергій Шойгу заявив, що в РФ сформували 9 резервних полків для війни проти України.

Джерело: російські ЗМІ, Міноборони РФ

Пряма мова Шойгу: "Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день (5 жовтня 2023 року - ред.) у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення.

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Добровольці. За цей час у нас набрано 38 тисяч добровольців. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось уже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє".

Деталі: Міноборони окупантів повідомляє, що Шойгу перевірив роботу з бойової підготовки резервних полків на полігонах Південного військового округу.

За його словами, там одночасно йде підготовка і контрактників, набраних в останній місяць, і добровольців.

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Він похвалив чиновників із різних регіонів РФ, які відправили на війну в Україну, загони "добровольців". Зокрема, главу Якутії.

Також Шойгу заявив, що росіяни набрали багато "добровольців-жінок". В основному, за словами окупанта, це "лікарі, медичні працівники".