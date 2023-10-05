Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шойгу заявив, що в РФ набрали 9 резервних полків для війни з Україною

Альона Мазуренко Четвер, 5 жовтня 2023, 15:18
Шойгу заявив, що в РФ набрали 9 резервних полків для війни з Україною
СЕРГІЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони російських загарбників Сергій Шойгу заявив, що в РФ сформували 9 резервних полків для війни проти України. 

Джерело: російські ЗМІ, Міноборони РФ

Пряма мова Шойгу: "Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день (5 жовтня 2023 року - ред.) у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення.

Реклама:

Добровольці. За цей час у нас набрано 38 тисяч добровольців. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось уже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє".

Деталі: Міноборони окупантів повідомляє, що Шойгу перевірив роботу з бойової підготовки резервних полків на полігонах Південного військового округу.

За його словами, там одночасно йде підготовка і контрактників, набраних в останній місяць, і добровольців.

ВІДЕО ДНЯ

Він похвалив чиновників із різних регіонів РФ, які відправили на війну в Україну, загони "добровольців". Зокрема, главу Якутії.

Також Шойгу заявив, що росіяни набрали багато "добровольців-жінок". В основному, за словами окупанта, це "лікарі, медичні працівники".

Теми: Росіявійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Росія
IT-армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ – Федоров
Зеленський попереджає, що Росія може атакувати інші країни 2028 року
Мінмолоді вимагає FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: