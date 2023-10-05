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У Севастополі лунала повітряна тривога, був дим, не ходив транспорт

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 17:34
У Севастополі лунала повітряна тривога, був дим, не ходив транспорт
Севастополь, ілюстративне фото Getty Images

В окупованому Севастополі в четвер було оголошено повітряну тривогу, в цей час не ходить морський і наземний транспорт.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв, ТАСС

Деталі: О 17:08 Развожаєв написав про повітряну тривогу в Севастополі.

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Жителів закликали щільно закрити вікна, перекрити газ, воду, відключити електрику і сховатися в кімнатах із несучими стінами. Людям на вулицях рекомендовано пройти в сховища.

У Telegram-каналі дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя заявили, що в місті на час тривоги не ходитиме морський і наземний транспорт.

Пізніше Развожаєв заявив, що в районі Інкерманського мосту видно дим.

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"Якщо бачите в районі Інкерманського мосту дим, не хвилюйтесь. Це військові використовують табельні засоби аерозольного маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно", - зазначив він.

О 18:00 тривогу скасували.

Теми: Севастопольповітряна тривога
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