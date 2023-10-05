Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

Російський президент Володимир Путін заявив, що ядерний удар по Росії є абсолютно неприйнятним для будь-кого, адже шансів на виживання у них не залишиться.

Джерело: Путін на "Валдаї", слова якого передають російські ЗМІ

Деталі: Путін нагадав, що російська військова доктрина має дві причини для можливого застосування ядерної зброї: "удар щодо нас, загроза існування Росії".

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Знижувати поріг застосування у доктрині Путін не бачить потреби: "не треба, а навіщо".

Водночас сьогодні російський президент не бачить ситуації, де щось би загрожувало існуванню РФ.