Суд у Сербії остаточно відмовив Україні у видачі колишнього генерала СБУ

Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну.

Джерело: суд у коментарі балканській службі "Радіо Свобода"

Деталі: Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

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Цей запит надійшов від України до Сербії в середині жовтня 2022 року. В Україні Наумову повідомили про дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Що передувало: 6 липня Вищий суд у Ниші відхилив запит України щодо видачі Наумова, а Апеляційний суд підтвердив це рішення 29 вересня.

Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

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29 вересня Вищий суд міста Ниш також засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

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