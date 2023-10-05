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Суд у Сербії остаточно відмовив Україні у видачі колишнього генерала СБУ

Євген КізіловЧетвер, 5 жовтня 2023, 18:41
Суд у Сербії остаточно відмовив Україні у видачі колишнього генерала СБУ
андрій наумов, фото: "Радіо Свобода"

Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну.

Джерело: суд у коментарі балканській службі "Радіо Свобода"

Деталі: Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

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Цей запит надійшов від України до Сербії в середині жовтня 2022 року. В Україні Наумову повідомили про дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Що передувало: 6 липня Вищий суд у Ниші відхилив запит України щодо видачі Наумова, а Апеляційний суд підтвердив це рішення 29 вересня.

Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

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29 вересня Вищий суд міста Ниш також засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Нагадаємо:

  • Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.
  • Також відомо, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.
  • Крім того, повідомлялось, що підозрюваний у держзраді ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Про це йдеться в оприлюднених ДБР 5 квітня розмовах Кулініча та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. На записах Кулініч також описував значний вплив Наумова на процеси в СБУ. Згідно з даними ДБР, Кулініч співпрацював із ФСБ РФ.

Теми: СербіяСБУекстрадиціяУкраїна
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