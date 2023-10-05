Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 23:43
Повітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни
БПЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Повітряні сили повідомили увечері 5 жовтня про загрозу ударних БпЛА у семи областях. Російські окупанти запустили три групи безпілотників у різні напрямки. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Харківській областях оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. 

Реклама:

Близько опівночі у Повітряних силах зазначили, що перша група БпЛА рухається курсом на північ: Одеську і Миколаївську області.

Друга група БпЛА рухається курсом на північний схід: Запорізьку, Донецьку і Харківську області.

Третя група безпілотників взяла курс на Кіровоградську область.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 2.00 військові оновили інформацію про рух ударних безпілотників. 

Перша група через Миколаївську область курсом на  Кіровоградську і Черкаську області.

Друга група курсом на південний захід у напрямку Вінницької області.

Третя група курсом на північний схід  у напрямку Полтавської області.

Також під загрозою Хмельницька та Чернівецька області.

Окрім цього, спостерігається  ще декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря  в напрямку Ізмаїльського району.

О 3.26 Повітряні сили повідомили, що з'явилася небезпека для Житомира. Людей просять перебувати в укриттях. 

О 4.02 пролунав відбій повітряної тривоги у всіх областях.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Буде більше ППО і артилерії – Зеленський за підсумками переговорів
Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot - Зеленський
Україна отримає від Іспанії пускові установки для ЗРК Hawk
Поліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: