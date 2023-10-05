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Повітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 23:43
Повітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни
БПЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Повітряні сили повідомили увечері 5 жовтня про загрозу ударних БпЛА у семи областях. Російські окупанти запустили три групи безпілотників у різні напрямки. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Харківській областях оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. 

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Близько опівночі у Повітряних силах зазначили, що перша група БпЛА рухається курсом на північ: Одеську і Миколаївську області.

Друга група БпЛА рухається курсом на північний схід: Запорізьку, Донецьку і Харківську області.

Третя група безпілотників взяла курс на Кіровоградську область.

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Станом на 2.00 військові оновили інформацію про рух ударних безпілотників. 

Перша група через Миколаївську область курсом на  Кіровоградську і Черкаську області.

Друга група курсом на південний захід у напрямку Вінницької області.

Третя група курсом на північний схід  у напрямку Полтавської області.

Також під загрозою Хмельницька та Чернівецька області.

Окрім цього, спостерігається  ще декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря  в напрямку Ізмаїльського району.

О 3.26 Повітряні сили повідомили, що з'явилася небезпека для Житомира. Людей просять перебувати в укриттях. 

О 4.02 пролунав відбій повітряної тривоги у всіх областях.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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