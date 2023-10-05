Повітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни
Повітряні сили повідомили увечері 5 жовтня про загрозу ударних БпЛА у семи областях. Російські окупанти запустили три групи безпілотників у різні напрямки.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Харківській областях оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Близько опівночі у Повітряних силах зазначили, що перша група БпЛА рухається курсом на північ: Одеську і Миколаївську області.
Друга група БпЛА рухається курсом на північний схід: Запорізьку, Донецьку і Харківську області.
Третя група безпілотників взяла курс на Кіровоградську область.
Станом на 2.00 військові оновили інформацію про рух ударних безпілотників.
Перша група через Миколаївську область курсом на Кіровоградську і Черкаську області.
Друга група курсом на південний захід у напрямку Вінницької області.
Третя група курсом на північний схід у напрямку Полтавської області.
Також під загрозою Хмельницька та Чернівецька області.
Окрім цього, спостерігається ще декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району.
О 3.26 Повітряні сили повідомили, що з'явилася небезпека для Житомира. Людей просять перебувати в укриттях.
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