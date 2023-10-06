Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

Джерело: Politico з посиланням на слова двох американських чиновників

Деталі: За інформацією видання, президент Джо Байден натякнув на цю стратегію в середу, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

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Один із чиновників сказав, що коментарі президента стосуються "існуючих повноважень фінансування", які Конгрес раніше надав адміністрації, "які дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не діятиме".

Одним із варіантів, який розглядається, є використання іноземного військового фінансування — програма, яку проводить Державний департамент і яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання.

Видання зазначає, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

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Адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з бюджету Пентагону на підтримку України, вважає офіційний представник Міністерства оборони. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.

Бригадний генерал Патрік Райдер сказав, що рішення про те, яким шляхом піде департамент, ще не прийнято: "Перенаправлення – це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перенаправлення, як способу підтримки безпеки України".

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