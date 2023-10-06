Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 06:49
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова - є влучання, троє людей поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Терехов написав, що Харків під обстрілом і є інформація про удар по центру міста.

Реклама:

Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, а згодом написав, що є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. 

Троє людей отримали поранення, стан легкий. 

Екстрені служби працюють на місцях, вже відомо, що є пошкодження авто та будівель.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХарківХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Харків
"Є життя і є смерть, є правда і є брехня. Провиляти не вийде". Історія харківського музиканта, актора і волонтера Олега Каданова
Зеленський провів наради з посадовцями Харківщини
Росіяни обстріляли Херсон і Харків: є поранені
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: