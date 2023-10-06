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Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 06:49
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова - є влучання, троє людей поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Терехов написав, що Харків під обстрілом і є інформація про удар по центру міста.

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Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, а згодом написав, що є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. 

Троє людей отримали поранення, стан легкий. 

Екстрені служби працюють на місцях, вже відомо, що є пошкодження авто та будівель.

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Теми: ХарківХарківська область
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