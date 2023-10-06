Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 06:49
Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова - є влучання, троє людей поранені.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram
Деталі: Терехов написав, що Харків під обстрілом і є інформація про удар по центру міста.
Реклама:
Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, а згодом написав, що є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.
Троє людей отримали поранення, стан легкий.
Екстрені служби працюють на місцях, вже відомо, що є пошкодження авто та будівель.
ВІДЕО ДНЯ