Ворог атакував дронами інфраструктуру Подунав'я, 11 БПЛА знищено – Сили оборони півдня
Російські окупанти вночі атакували дронами прикордонну та припортову інфраструктуру Подунав'я, 11 безпілотників ППО знищила на півдні.
Джерело: Сили оборони півдня в Telegram
Деталі: Південь пережив чергову масовану дронову атака протягом ночі.
Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України.
11 дронів силами протиповітряної оборони знищено на півдні: 3 - Одещина, 8 - Миколаївщина.
Дослівно: "Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.
Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено".