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Ворог атакував дронами інфраструктуру Подунав'я, 11 БПЛА знищено – Сили оборони півдня

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 07:55
Ворог атакував дронами інфраструктуру Подунав'я, 11 БПЛА знищено – Сили оборони півдня
фото прокуратури

Російські окупанти вночі атакували дронами прикордонну та припортову інфраструктуру Подунав'я, 11 безпілотників ППО знищила на півдні.

Джерело: Сили оборони півдня в Telegram

Деталі: Південь пережив чергову масовану дронову атака протягом ночі.

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Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України.

11 дронів силами протиповітряної оборони знищено на півдні: 3 - Одещина, 8 - Миколаївщина.

Дослівно: "Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

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Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено".

Теми: ШахедвійнаППО
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